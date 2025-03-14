Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Zelenskiy Türk firmalarının yapılandırmada öncü olacağını söyledi

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zelenskiy’in Ukrayna’nın yeniden yapılandırılmasında öncü olacağını değerlendirdiğini bildirdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği ve üçüncü ülkelere yapılacak tarımsal ihracatın masaya yatırıldığını söyledi.

İbrahim Yumaklı, Volodimir Zelenskiy ile yaptıkları görüşmede gıda güvenliği konusunun ele alındığını kaydederken, bu konuda atılabilecek adımlar noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Türkiye ve Ukrayna işbirliğinde üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili izlenecek sürecin de masaya yatırıldığını belirten Yumaklı, savaşta zarar gören tarımsal sulama altyapısının tadilatına ilişkin işbirliği fırsatlarının da değerlendirildiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da görüşmede Türk müteahhitlik firmalarının savaş öncesinde olduğu savaş döneminde de yaptığı katkılardan Ukrayna’nın memnuniyetinin ifade edildiğini belirtti. Görüşmede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için atılacak adımların ele alındığını söyleyen Bolat, “Bu bağlamda iç onay süreci ülkemizde tamamlanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşmasının Ukrayna’daki onay sürecinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptık. Tarım alanındaki karşılıklı yatırımlar ve Ukrayna’nın yeniden inşa sürecindeki büyük potansiyele dikkat çektik” dedi.

Bolat, “Sayın Zelenskiy, görüşmemizde Serbest Ticaret Anlaşmasının kısa sürede Ukrayna tarafında da onaylanmasını beklediklerini ve bunun ticaret hacmimizi hedeflenen 10 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıyacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Türk firmalarının yeniden inşa çalışmalarında öncü olacağına dair değerlendirmelerini paylaştı” diye konuştu.