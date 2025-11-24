Ticaret Bakanlığı 10 ayda 31,6 milyon ürün denetledi, 2,3 milyar lira ceza kesti

ANKARA(EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde piyasa denetimi kapsamında yaklaşık 470 bin firma ve 31,6 milyon ürünü denetlerken, yapılan denetimlerde 2 milyar 383 milyon liralık idari para cezası uyguladı.

Bu dönemde Rekabet Kurumu ise 196 firmaya 11,4 milyar lira idari para cezası verdi.

Ekim ayında haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere, stokçuluk, fahiş fiyat gibi alanlarda 7 bin 467 firma denetlendi ve bunlara 162,6 milyon lira ceza verildi, bu kategoride 10 aylık ceza toplamı 936 milyon lira oldu.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290,1 milyon lira, fiyat kapsamında 295,8 milyon lira, kuyum sektörü denetimlerinde 19 milyon lira, emlak sektörüne 88,6 milyon lira, otomotiv sektörüne ise 193,8 milyon lira idari para cezası verildi.

Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 48,6 milyon lira oldu.

Ayrıca ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırılık kaynaklı 292,2 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde de 216,1 milyon liralık ceza verildi.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen yılın tamamında 223 firmaya 7,7 milyar lira idari para cezası verilirken, 2025 Ocak-Ekim döneminde 196 firmaya 11,4 milyar lira idari para cezası uygulandı.