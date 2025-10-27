Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak: Başvuru şartları belli oldu

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gümrük Grup Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere en fazla 15 (on beş) Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazete’de yayımlanarak adayların başvurusuna açıldı.

Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna atanmak isteyen adaylar için başvuru şartları, sınav tarihleri ve sınav konuları detaylı olarak belirlendi.

Başvuru şartları neler?

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların temel olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Eğitim Şartı: En az dört yıllık yükseköğrenim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içi/yurt dışı kurumlardan mezun olmak.

KPSS Puanı: 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS A Grubu P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak.

Sıralama Şartı: KPSS P-48 puanına göre en yüksek puanlı ilk 300 kişi içerisinde yer almak. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava kabul edilecektir.)

Yaş Sınırı: Giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak'ı itibarıyla (1 Ocak 2025) 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve sonrası doğanlar başvurabilecektir.)

Sağlık: Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, seyahat etmeye ve müfettişlik görevini yerine getirmeye elverişli sağlık durumuna sahip olmak.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Giriş sınavları için başvurular, 3-14 Kasım 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.