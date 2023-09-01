Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, giriş sınavıyla alınacak ticaret müfettiş yardımcıları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilecek.

Sınav için başvurular, 6-18 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Sınavın yazılı bölümü 14-15 Ekim'de sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda "Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi, Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7/6 Keçiören/ANKARA" adresinde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.