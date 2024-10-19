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Ticaret Bakanlığı 2 şirkete ‘dış ticaret sermaye şirketi’ statüsü verdi

Ticaret Bakanlığı, 2 şirketin statüsünü değiştirdi. Bakanlık şirketleri "dış ticaret sermaye şirketi" listesine ekledi

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı 2 şirkete ‘dış ticaret sermaye şirketi’ statüsü verdi
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Ticaret Bakanlığı 2 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı"nı içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kararla "dış ticaret sermaye şirketi" statüsündeki 87 şirkete TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ ile Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi. Böylece statü verilen şirket sayısı 89'a ulaştı.

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