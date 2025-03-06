Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı e-ihracat hedefini açıkladı

2024 yılında e-ihracat hacmi 6,4 milyar dolara ulaşırken, toplam mal ihracatındaki payı yüzde 2,6'ya yükseldi. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) hizmete sunuldu. Ayrıca, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Nijerya, “E-İhracatta Hedef Ülkeler” arasına dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın e-ticaret kanallarını ihracat modelleri arasına katarak yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesi ve böylece yenilikçi ürünler ile ihracatımıza katma değer sağlayabilmesine yönelik tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan “5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar” 25 Ağustos 2022 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

2025 yılında e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz

E-İhracatımızın 2022 yılında genel ihracatımız içinde 2,2 milyar dolar ile %0,90 paya sahipken; 2023 yılında 5 milyar dolar ile %2,12 pay, 2024 yılında ise bir önceki yıla kıyasla %27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ile %2,6’lık bir paya sahip olmuştur. E-ihracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 2025 yılında e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel ticaretteki payını E-İhracat alanında da artırmak için destek paketlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edilmektedir. Destek paketimiz kapsamında bugüne kadar; 207 Şirket, 2 Pazaryeri, 6 Perakende E-Ticaret Sitesi, 9 E-İhracat Konsorsiyumuna yönelik toplam 320 milyon TL değerinde destek sağladık. Destek politikamız çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek, gerçekleştirilen istişareler ışığında süreçlerimizi geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda, e-ihracat potansiyeli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden BAE, Katar, Kuveyt, Nijerya ve Suudi Arabistan’ı hedef ülkeler listesine ekleyerek, bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave %20 destek imkanı sağlanmış bulunmaktadır. E-ticarette küresel lider olan Çin’e yönelik pazaryeri komisyonu desteği getirerek firmalarımızın bu ülkeye girişlerini kolaylaştırıcı adımlar atılmıştır. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ise, kişiselleştirilmiş ürünler ve otomotiv yedek parça sektörlerinde faaliyet gösteren ABD ve Kanada’da öncü pazaryerleri için komisyon giderlerini destek kapsamına alınmıştır.

e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025 yılında da devam edilecektir

Bu çalışmalarla birlikte ihracatçılarımızın e-ihracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olacak E-Kolay İhracat Platformu’nu (E-KİP) hayata geçirilmiş olup, küresel e-ihracat şirketlerinden; Çin, Rusya ve Latin Amerika’da faaliyet gösteren önemli bölgesel pazaryerlerine uzanan 18 farklı pazaryeri ve 5 farklı sosyal medya ve arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzlar yayınlanmıştır. Ayrıca, firmalarımızın küresel pazaryerinde iş birliklerimiz ile çevrim içi mağaza hesap açılışlarını kolaylaştırarak e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025 yılında da devam edilecektir.

Ticaret bakanlığı olarak hedefimiz e-ihracatın genel ihracat içerisindeki payını 2028’de %10’a çıkarmak

E-İhracat gerçekleştiren firmalarımızın en doğru iş ortaklıklarını kurmalarına destek olmak amacıyla 2024 yılında gerçekleştirildiğimiz Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerimize ek olarak 2025 yılında Brezilya, Endonezya ve Japonya ve daha pek çok ülkeye yönelik heyetlerimizi gerçekleştirilecektir. Öte yandan, geçtiğimiz yılın Eylül ayında İstanbul’da, e-ticaret alanında uzman konuşmacıları bir araya getiren ve firmalarımızı 30’un üzerinde küresel pazaryeri ile buluşturan İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’ni (IGEXX) 2025 yılında da gerçekleştirerek ülkemizin küresel e-ticaret ekosisteminde güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin E-İhracata olan ilginin artışı ile birlikte, Türkiye’nin E-İhracatta küresel bir oyuncu haline gelmesi için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edilerek, E-İhracatın genel ihracat içerisindeki payımızın 2028’de %10’a çıkarılması hedefine, hep birlikte, emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.