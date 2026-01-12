Ticaret Bakanlığı 2025'te 577 bin firma ve 41 milyon ürün denetledi

ANKARA (EKONOMİ) – Ticaret Bakanlığı, piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 577 bin 771 firmanın 41,3 milyon ürününün denetlendiğini ve toplamda 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bu arada, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın ilişkili kuruluşu olan Rekabet Kurulu’nun 2025’te aldığı kararlarla 227 firmaya 13.2 milyar TL idari para cezasına hükmettiği duyuruldu. Bu kapsamda 2024’teki ceza düzeyinin 7.7 milyar TL olduğu hatırlatılan açıklamada, başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında cezalar uygulandığı vurgulandı.

Bakanlık, 2025 piyasa denetim ve gözetim verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, idari para cezalarının fahiş fiyat, haksız ticaret, kanunlara aykırı uygulama alanlarında verildiğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, vatandaşların ekonomik refahını bozabilecek, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyebilecek, arz-talep dengesine zarar vermesi muhtemel her türlü fiile ilişkin iç ticaret denetim birimlerinin denetimler yaptığı belirtildi.

İç ticaret kapsamındaki denetimler

Stokçuluk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar, abone sözleşmeleri, ödeme süreleri gibi ticaret ihlalleri yanında, otomotiv, kuyumculuk gibi sektör incelemeleri detayına ilişkin olarak açıklamada, “Denetimler neticesinde 121 bin 649 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı fiillerde bulunan 5.793 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 969,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” bilgisi verildi.

İdari para cezası uygulanan ihlallerin detay verilerinde; haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290,2 milyon TL, fahiş fiyat kapsamında 296 milyon TL, kuyumculuk sektörü denetimlerinde 19,3 milyon TL, emlak sektöründe 91,5 milyon TL, Otomotiv sektöründe ise 200 milyon TL idari para cezası uygulandığı; ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerd de şirketlere 73,6 milyon TL idari para cezası verildiği bildirildi.

Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kapsamındaki denetimler

Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kapsamındaki denetimlerde de vatandaşların günlük hayatının hemen her alanını ilgilendiren ekonomik faaliyetlere yönelik koruma ve gözetim kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde denetim yapıldığı hatırlatılan açıklamada, sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında toplamda 36 bin 208 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği ve aykırılıklara yönelik 2 bin 123 gerçek ve tüzel kişiye, toplamda 616,1 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.



Bu alandaki denetimlerin detayında, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 325,3 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 242,2 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 48,5 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

İl Ticaret Müdürlüğü denetimleri

Toplam denetimlerin içinde, İl Ticaret Müdürlüklerinin kapsamındaki denetim faaliyetlerinde, 419 bin 914 firmanın denetlendiği ve 92 bin 425 firmaya, 1 milyar 72 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, İstanbul’da 10 milyon 897, Ankara’da 8 milyon 178 bin, Antalya’da ise 5 milyon 861 bin ürün denetimi yapıldığı bildirildi.