Ticaret Bakanlığı 2025’te uygulamada olacak düzenlemeleri açıkladı

Ticaret Bakanlığı 2025 yılında da uygulamada olacak iç ticaret düzenlemelerini duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirmesi, perakende ticaret, sebze-meyve ticareti, otomotiv sektörü, emlak sektörü ve elektronik ticaret ile ilgili düzenlemeleri devreye aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında da uygulamada olacak iç ticaret düzenlemeleri şöyle:

1. Haksız Fiyat Değerlendirme:

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile cezaların etkinliğinin ile caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon TL’ye ve stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon TL’ye artırılmış; bir takvim yılında 3 defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirilmiştir. (29.05.2024 T. ve 32560 S. RG)

2. Perakende Ticaret:

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te yapılan haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik değişiklikler yürürlüğe girmiştir. (Kanun: 01.02.2023 T. ve 32091 S. RG; Yönetmelik: 14.12.2023 T. ve 32399 S. RG)

250 m2’den fazla satış alanına sahip zincir mağaza şubelerinde glütensiz tatlı atıştırmalık, tuzlu atıştırmalık, un; 400 m2’den fazla satış alanına sahip şubelerde ise bahse konu ürünlere ilave olarak glütensiz ekmek, makarna gibi ürünlerinin satışa sunulmasına yönelik Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ yürürlüğe girmiştir. (Yönetmelik: 14.12.2023 T. ve 32399 S. RG; Tebliğ: 05.03.2024 T. ve 32480 S. RG)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan kararlarla uyumlu bir uygulama oluşturmak üzere Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasındaki cep telefonu satışları ile üçüncü fıkrasındaki taşıt satışları için uygulanan vade ve tutar sınırlamalarında güncelleme yapılarak yenilenmiş ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 25.000,00 Türk Lirası üzerinde olan cep telefonları ile sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20.000,00 Türk Lirası üzerinde olan cep telefonları için 3 ay taksit yapılabilmesi imkânı getirilmiş ve taşıt satışlarında taksitlendirme aralıklarının nihai fatura değerleri; alt eşiği 400.000,00 Türk Lirası, üst eşiği ise 2.000.000,00 Türk Lirası olacak şekilde yükseltilmiştir. (21.12.2024 T. ve 32759 S. RG)

3. Sebze ve Meyve Ticareti:

5957 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama usulü kaldırılmıştır. (Kanun: 29.05.2024 T. ve 32560 S. RG; Yönetmelik: 19.07.2024 T. ve 32606 S. RG)

Bakanlığımız genelgeleri ile sebze ve meyve ticaretine ilişkin düzenlemeler yapılarak üretici örgütü belgesi almak için aranan sebze ve meyve üreten ortak veya üye sayısı 50’den 25’e düşürülmüş; üreticiye ödenecek mal bedelinden, hamaliye ücreti ve benzeri bir kesinti yapılamayacağı, toptancı halinden mal satın alanların hamaliye hizmeti almaya veya bu hizmeti almadan ücret ödemeye zorlanamayacağı düzenlenmiştir.

5957 sayılı Kanun kapsamında 2025 yılında hal hakem heyetlerinde uygulanacak parasal sınır 887.009,71 TL olarak tespit edilmiştir. (19.12.2024 T. ve 32757 S. RG)

4. Otomotiv Sektörü:

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile tescilsiz motorlu kara taşıtlarının ticareti kapsama alınarak, distribütörler, distribütörler harici taşıt ithal edenler, yetkili satıcılara yönelik kural ve yükümlülükler getirilmiş; elektronik ortamda yapılan ihalelerin güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla ihale öncesine, sürecine ve kesinleşmesine ilişkin ihale platformları tarafından uyulması gereken asgari kurallar belirlenmiş; yetki belgesi alınması için gerekli olan şartlar arasından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çıkarılarak 1 Mart 2025 tarihine kadar yapılacak yetki belgesi başvurularına lise mezuniyeti şartından muafiyet getirilmiştir. (27.08.2024 T. ve 32645 S. RG)

Otomotiv sektöründe 6 ay – 6 bin km pazarlama ve satış kısıtlaması ile ilan kısıtlamasının uygulama süresi 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmıştır. (26.12.2024 T. ve 32764 S. RG)

5. Emlak Sektörü

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak, 14 Mayıs 2024 tarihinden önce taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerde 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, mesleki deneyim şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır (14.05.2024 T. ve 32546 S. RG). Ayrıca, bahse konu düzenlemenin Bakanlığımıza verdiği yetki kapsamında söz konusu hükümde 31 Aralık 2024 olarak belirtilen başvuru süresi 6 ay (30.06.2025 tarihine kadar) uzatılmıştır.

6. Elektronik Ticaret:

Elektronik ticaret mevzuatı uyarınca ticari faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılar için getirilen yükümlülükleri, uygulamada yerine getiren entegratörlerin Bakanlığımızca yetkilendirilmelerine ilişkin hazırlanan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmiştir. (18.09.2024 T. ve 32666 S. RG)

Yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışı satışlarının teşvik edilmesi, rekabetçi güçlerinin, istihdam yaratma potansiyellerinin ve yüksek teknolojili yatırımlarının artırılmasına yönelik Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır. (30.10.2024 T. ve 32707 S. RG)"