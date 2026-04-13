Ticaret Bakanlığı 2026 yılı KOOP-DES başvuruları başladı

Ticaret Bakanlığı NSosyal hesabından söz konusu programa ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıkça, KOOP-DES'e yönelik 2026 yılı çağrı dönemi başvurularının kabul edilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, "Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacını haiz kooperatiflerimiz için önemli bir destek mekanizması olan KOOP-DES kapsamında, Ticaret Bakanlığımızca onaylanan makine ve ekipman alımı projeleriyle nitelikli personel istihdamı projeleri için hibe desteği sağlanabilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, başvuruların, ticaret il müdürlükleri aracılığıyla 13 Nisan-15 Mayıs 2026'da kabul edileceği aktarılarak, başvuru ve destek sürecine ilişkin bilgi ve belgelere, Bakanlığın "https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des" internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi.