Ticaret Bakanlığı 496 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ocakta 496 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre geçen ay 496 firmaya dahilde işleme izin, 7 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 25, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

