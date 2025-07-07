Ticaret Bakanlığı 50 bin firmaya 1.5 milyar lira para cezası verdi

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2025 yılında vatandaşın ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, arz talep dengesine etki yaratması muhtemel fiillere karşı iç ticaret denetimlerinin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde denetimler; İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 287.752 firma ve 18.073.112 adet ürün denetlenirken bu firmalara 1.5 milyar lira idari para cezası verildi. Haziran ayında yapılan denetimlerde ise 48 bin 654 firma incelendi. Bunlardan 7 bin 857 firmaya 322.6 milyon lira idari para cezası verildi. Bu dönemde Rekabet Kurumu ise 129 firmaya 5.8 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Fahiş fiyata 254 milyon, otomotive 80 milyon ceza

Yılın ilk yarısında kesilen cezaların, kurum ve sektöre göre yapılan analizinde ise fahiş fiyat denetimleri dikkat çekti. Bu kapsamda 405 gerçek ve tüzel kişiye 254.6 milyon lira, haksız ticari uygulama ve ödeme sürelerine aykırılık kapsamında 232.2 milyon lira para cezası uygulandı.

Otomotiv sektöründe 80.1 milyon lira, emlak sektöründe 43.3 milyon lira, kuyum sektöründe 16.7 milyon lira ceza kesildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği denetimlerinde 289 milyon lira, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler için 123.7 milyon lira, Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulamalar için 141.1 milyon lira, Ürün Güvenliği Denetimleri kapsamında ise 24.2 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

Ayrıca mesafeli satış sözleşmelerine aykırılık için 57 milyon lira, satış sonrası garanti uygulamalarına aykırılık için 20.4 milyon lira, ön ödemeli konut satış sözleşmelerine aykırılık için 21.2 milyon lira para cezası verildi.