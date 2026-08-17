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Ticaret Bakanlığı 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 526 firma için izin belgesi düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakanlığı 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
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Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 15 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların talebine istinaden 17 izin belgesi de iptal edildi.

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