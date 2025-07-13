  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 531 firma için izin belgesi düzenledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Takip Et

Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 13 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 24, resen 1 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

10 soru - 10 cevap: Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırmasında tüm merak edilenler...10 soru - 10 cevap: Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırmasında tüm merak edilenler...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık uyardı: Bir oda kokusunun satışı yasaklandıBakanlık uyardı: Bir oda kokusunun satışı yasaklandıEkonomi
Bakanlık harekete geçti: Organik ürün fırsatçılarına karşı tedbirler geliyorBakanlık harekete geçti: Organik ürün fırsatçılarına karşı tedbirler geliyorEkonomi

 

Ekonomi
Bakanlık uyardı: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık uyardı: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Organik ürün fırsatçılarına karşı tedbirler geliyor
Bakanlık harekete geçti: Organik ürün fırsatçılarına karşı tedbirler geliyor
Ekonomi yönetimi AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı değerlendirdi
Ekonomi yönetimi AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı değerlendirdi
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
DSİ Genel Müdürü Balta: Malatya’da sulama ile ekonomiye 17,5 milyar TL katkı hedefleniyor
DSİ Genel Müdürü Balta: Malatya’da sulama ile ekonomiye 17,5 milyar TL katkı hedefleniyor
Sarıgöl'de yılın ilk üzüm hasadı başladı
Sarıgöl'de yılın ilk üzüm hasadı başladı