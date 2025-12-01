Ticaret Bakanlığı 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 531 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'nın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

