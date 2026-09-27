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Ticaret Bakanlığı 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 535 firma için izin belgesi düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakanlığı 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
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Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 535 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgeleri verildi.

Firmaların talebine istinaden 16 izin belgesi de iptal edildi.

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