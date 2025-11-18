Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve başvuru tarihleri...

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, genel idare hizmetleri sınıfındaki 8. ve 9. derece kadrolara atanacak. Kamuya giriş olanağı tanıyan alım aşaması, başvuru şartları ve sınav tarihleriyle beraber yoğun ilgi görüyor. İşte Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alımı şartları ve başvuru tarihleri...

Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?

Uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 10–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular onaylanmayacak.

Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alımı şartları ve başvuru tarihleri...

Giriş sınavı iki aşamadan oluşacak. 18 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da klasik usulde yapılacak. Sınav yeri ve saati, sınava giriş belgesinde duyurulacak. Yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar ayrıca bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.

Yazılı sınavda her konu grubundan en az 60, genel ortalamada ise en az 70 puan şartı aranacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Ticaret Bakanlığı’nın uzman yardımcılığı alımıyla alakalı bütün gelişmeler resmi duyurularla paylaşılmayı sürdürecek