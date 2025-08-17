Ticaret Bakanlığı 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 602 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların talebine istinaden 19 izin belgesi de iptal edildi.

