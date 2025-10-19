  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 616 firma için izin belgesi düzenledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Takip Et

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 616 firmaya dahilde işleme izin, 11 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiZeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiGündem
Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiAltına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Ekonomi
Doğalgaza kademeli tarife yolda: Faturalarda pozitif ayrımcılık
Doğalgaza kademeli tarife yolda: Faturalarda pozitif ayrımcılık
Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldi
Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Cevdet Yılmaz: 186 ülkeye 2 binden fazla tarım ürünü ihraç ediyoruz
Cevdet Yılmaz: 186 ülkeye 2 binden fazla tarım ürünü ihraç ediyoruz
Bayburt’ta çerezlik ayçiçeği üretiminde artış, çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Bayburt’ta çerezlik ayçiçeği üretiminde artış, çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Bir günde 24 milyar dolar kaybetti: Dünyanın en zengin ikinci ismi şokta
Bir günde 24 milyar dolar kaybetti