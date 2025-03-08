  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı, 988 yeni personel alacak
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, 988 yeni personel alacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı, 988 yeni personel alacak
Takip Et

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı ailesini genişlettiklerini belirten Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizerek, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisine yer verildi.

Ekonomi
Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme
Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme
Kırsal kalkınmada 246,6 milyar liralık yatırım ekonomiye can suyu oldu
Kırsal kalkınmada 246,6 milyar liralık yatırım ekonomiye can suyu oldu
Gelecek hafta neler izlenecek? Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı
Gelecek hafta neler izlenecek? Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı
Kuryeler için yeni dönem başladı: Çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek
Çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek
Mersin'de kayısı ağaçları beyaza büründü
Mersin'de kayısı ağaçları beyaza büründü
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara 75 TL oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi