Ticaret Bakanlığı, ABD gümrük kararını değerlendirdi: Türkiye olumlu ayrıştı

ANKARA (EKONOMİ) -Ticaret Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak ABD’nin Türkiye dahil ülkeler için açıkladığı ilave gümrük önlemlerini değerlendirdi. Türkiye açısından diğer ülkelere kıyasla yorum yapılan açıklamada, “Türkiye pozitif ayrıştı” denildi.

Donald Trump’ın yayımladığı kararın dünya genelinde yüzde ilave 15-50 arasında değişen yeni gümrük tarifelerden, ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin 1 Ağustos’tan geçerli bu kararla daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı diğerlerine kıyasla daha olumlu şekilde yorumladı

Türkiye’nin bu kararda da en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmayı sürdürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Türkiye’nin düşük tarife kategorisinde yer alması:

• ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini,

• Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu,

• Ve Türkiye’nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir.

Bu durum, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır.”

Demir-çelik ve tekstil için görüşmeler sürüyor

Türkiye ve ABD arasında “yapıcı temasların” sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada, çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin görüşmeler öne çıkarıldı ve Türkiye lehine daha düşük oranlar sağlanmasına çalışıldığı vurgulandı. Aynı çerçevede tekstil ve konfeksiyon sektörü için de imkan sağlanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Türkiye’nin önceliği, ABD ile yürütülen dış ticaretin öngörülebilir, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlamaktır. ABD Başkanı tarafından yayımlanan son kararnamede de görüldüğü üzere, Türkiye müzakere süreci olumlu ilerleyen ülkeler arasında yer almakta; bu da ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı diyalog ve iş birliğinin güçlendiğini göstermektedir” yorumu yapıldı.

Bakır fiyatları düştü

Açıklamada kararın ABD’nin bakır, çelik ve alüminyumda, çelik ürünlerine yüzde 50 oranında yeni vergi uygulayacağını ancak bu artışın yalnızca bakır boru ve kablo ürünlerle sınırlı tutulduğu; rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünlerin kapsam dışı bırakıldığı, arz fazlası nedeniyle karar sonrası ABD’deki bakır fiyatlarında düşüş görüldüğü belirtildi.