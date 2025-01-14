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Ticaret Bakanlığı ABD gümrük vergileri ile ilgili rehber hazırladı

Ticaret Bakanlığı Sınır ötesi e-ticaret kapsamında ABD’de yürürlükte olan gümrük vergileri ve dış ticaret işlemlerine dair “Ülke Gümrük Uygulamaları (ABD)” mini rehberi hazırladı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı ABD gümrük vergileri ile ilgili rehber hazırladı
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Ticaret Bakanlığı ABD’de yürürlükte olan gümrük vergileri ve dış ticaret işlemleri ile ilgili rehber hazırladı.

Türkiye’den yapılan e-ihracatta Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), ilk üç ülke arasında yer aldığına dikkat çeken Bakanlık, ABD pazarına girerken özellikle dikkat edilmesi konuları rehberde topladı. 

Rehber, vergi uygulamaları, gümrük işlemleri, belge örnekleri, kısıtlamalar hakkında genel bilgileri içeriyor. Bakanlık, rehberde e-Ticaret ile uğraşanların paketlerinin zamanında tesliminin nasıl sağlanabileceği, gümrük işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgilere de yer verdi.

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