Ticaret Bakanlığı açıkladı: 7 ayda 1,8 milyar liralık ceza kesildi

Ticaret Bakanlığının temmuz ayı denetim sonuçlarına göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi kontrol edildi. İncelemelerde mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 4 bin 686 kişi ve kuruluşa toplam 633,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda fahiş fiyatlara ilişkin yaklaşık 400 milyon TL, otomotiv sektörüne 135 milyon TL, emlak sektörüne 34,4 milyon TL ve kuyum sektörüne 11,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan 7 ayda 1,2 milyar liralık ceza

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise ilk yedi ayda 31 bin 446 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Aykırılık tespit edilen 1.206 gerçek ve tüzel kişiye toplam 613,5 milyon TL ceza kesildi.

81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla da 201 bin 972 firma denetlenirken, 39 bin 547 firmaya 627,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Fahiş fiyat ve otomotive milyonlarca liralık ceza

Açıklamada Rekabet Kurumu’nun verilerine de yer verildi. Kurum, 2026’nın ilk yedi ayında 218 firmaya toplam 17,2 milyar TL idari para cezası uyguladı.Bakanlığın açıkladığı temmuz ayı piyasa denetim bilançosuna göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırılık tespit edilen 4 bin 686 gerçek ve tüzel kişiye 633,4 milyon TL ceza verildi.

Bu kapsamda fahiş fiyatlara ilişkin yaklaşık 400 milyon TL, otomotiv sektörüne 135 milyon TL, emlak sektörüne 34,4 milyon TL ve kuyum sektörüne 11,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde milyarlarca liralık ceza kesildi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise ilk yedi ayda 31 bin 446 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Aykırılık tespit edilen 1.206 gerçek ve tüzel kişiye toplam 613,5 milyon TL ceza kesildi.

81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla da 201 bin 972 firma denetlenirken, 39 bin 547 firmaya 627,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. Açıklamada Rekabet Kurumu’nun verilerine de yer verildi. Kurum, 2026’nın ilk yedi ayında 218 firmaya toplam 17,2 milyar TL idari para cezası uyguladı.