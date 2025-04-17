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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet kırtasiye ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet kırtasiye ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

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