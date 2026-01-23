Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını takibe aldı

CANAN SAKARYA / ANKARA

Kamuoyuna yansıyan haber içerikleri, sosyal medya duyuruları, çevrim içi ilanlar ve şikayetler dikkate alınarak düzenlemeye aykırı içerikler tespit edilirken, gerekli durumlarda platformlarla iş birliği yapılarak yasaya aykırı içeriklerin kaldırılması ve sorumluların tespiti sağlanıyor.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, verdiği soru önergesinde Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılan açıklama ile anne sütü ticaretinin yasaklandığı, bu yasağa aykırı davrananlara ve dijital ortamda aracılık eden platformlara 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanacağının duyurulduğunu hatırlatarak; kararın uygulama süreçleri, denetim mekanizmaları ve etkilerini sordu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, soru önergesine verdiği yanıtta Sağlık Bakanlığı’nın, sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda kontrolsüz biçimde gerçekleştirilen süt temin faaliyetlerinin bebeklerin sağlığını tehlikeye soktuğu ve kamuoyunda endişelere neden olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Bolat, sağlık kontrolüne veya izlenebilirlik sistemine tabi olmayan bu tür işlemlerin, olası enfeksiyon zincirlerinin tespiti ve önlenmesini imkansız hale getirdiğine dikkat çekti.

Aykırı içerikler tespit edilecek

Denetimlerin hem geleneksel yollarla hem de dijital mecralara özgü izleme ve değerlendirme süreçleriyle yürütüleceğini kaydeden Bolat, “Kamuoyuna yansıyan haber içerikleri, sosyal medya duyuruları, çevrim içi ilanlar ve şikayetler dikkate alınarak düzenlemeye aykırı içerikler tespit edilecektir. Gerekli durumlarda platformlarla iş birliği yapılarak yasaya aykırı içeriklerin kaldırılması ve sorumluların tespiti sağlanacaktır. Aynı kişi tarafından aynı platformda birden fazla ilan verilmesi ya da paylaşım yapılması halinde her bir ilan ayrı bir ihlal olarak değerlendirilecek ve idari yaptırım uygulanacak” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın, kendi görev alanı çerçevesinde anne sütünün ticarete konu edilmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeleri yürüttüğünü kaydeden Bolat, “Düzenleme halk sağlığının korunması, bebeklerin güvenli beslenmesinin sağlanması ve etik ilkelerin gözetilmesi amacıyla hazırlanmış olup gerekçesi itibariyle uluslararası sağlık politikaları ve hukuk normlarıyla uyumludur” diye konuştu.