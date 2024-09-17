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Ticaret Bakanlığı bir uluslararası gözetim şirketini 2 ay faaliyetten men etti

Ticaret Bakanlığı, bir uluslararası gözetim şirketinin 2 ay faaliyetten menedilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı bir uluslararası gözetim şirketini 2 ay faaliyetten men etti
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen "Iqube Survey Turizm Uluslararası Gözetim Sörvey ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti." 2 ay faaliyetten menedildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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