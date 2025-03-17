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Ticaret Bakanlığı duyurdu: 10 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 34 ilimizde ihracatımız artmıştır" denildi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: 10 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı
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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilin ihracatının 1 milyar doları aştığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, 34 ilde ihracatın artış gösterdiği bilgisine de yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

"2025 yılı Şubat ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Çorum 210 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Kocaeli 138 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Afyonkarahisar 81 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Yalova 26 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, Samsun ise 23 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır" ifadelerine yer verildi.

İhracatın artması hedefleniyor

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı, 34 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.

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