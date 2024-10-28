Ticaret Bakanlığı duyurdu: 103 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, iki önemli operasyona imza attı.

İlk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli tır incelemeye alındı. Araçta yapılan detaylı aramada kokain, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli haplara el konuldu.

İkinci operasyon da Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tıra yönelik gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz ve beyan edilmemiş tıbbi ilaç tespit edildi.

Böylece Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 22 kilogram kokain, 27 kilogram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 64 uyuşturucu hap ile 34 bin 958 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili soruşturmalar devam ediyor.