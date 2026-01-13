Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2025 yılında 46 ilde ihracat arttı!

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılına ait ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, dünya genelinde korumacı politikaların artması, jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ihracat performansında dikkat çekici bir güçlenme yaşandığı vurgulandı.

1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 31 olarak kaydedildi

Bakanlık tarafından paylaşılan rakamlara göre, 2025 yılının Ocak–Aralık döneminde 33 il 1 milyar dolar eşiğini aşan ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 46 ilde mal ihracatında artış yaşanması, ihracatın ülke geneline yayıldığını ortaya koydu. Bir önceki yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 31 olarak kaydedilirken, 2025’te Bolu ve Giresun’un da listeye eklenmesiyle bu sayı 33’e çıktı.

Yıl genelinde ihracatta en yüksek paya sahip iller İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu. Aralık ayı verileri incelendiğinde ise İstanbul, 5 milyar 688 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. İstanbul’u 3 milyar 6 milyon dolar ile Kocaeli, 1 milyar 981 milyon dolar ile İzmir, 1 milyar 882 milyon dolar ile Bursa ve 1 milyar 770 milyon dolar ile Ankara izledi.

İhracatını en fazla artıran iller

Ocak–Aralık 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı zaman aralığıyla kıyaslandığında ihracatını en fazla artıran iller de netleşti. Bu dönemde Kocaeli, ihracatını 3 milyar 102 milyon dolar yükselterek artışta ilk sıraya yerleşti. Kocaeli’yi 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla Ankara, 1 milyar 898 milyon dolar ile Çorum ve 1 milyar 734 milyon dolarla Bursa izledi. İstanbul ise söz konusu dönemde ihracatını 805 milyon dolar artırarak öne çıkan iller arasında yer aldı.