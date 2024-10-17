  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı duyurdu: 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda, tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla, finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili olarak başlattığı incelemeler doğrultusunda kesilen cezalara ilişkin olarak bilgilendirme yaptı.

Tüketici mağduriyetine sebebiyet verdiği tespit edildi

Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde, finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edildi.

Bu bağlamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla, denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara finansal kuruluşlara toplam 3.184.471.852,00-TL tutarında idari para cezası kesildi.

Gerekli çalışmalar başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanıldı.

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak, finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte, hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir” denildi.

Savunma ve Havacılık sektörü Bursa’da masaya yatırıldıSavunma ve Havacılık sektörü Bursa’da masaya yatırıldıŞehirler

 

Kredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem başlıyor: 1 Kasım'da devreye alınacakKredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem başlıyor: 1 Kasım'da devreye alınacakEkonomi

 

Ekonomi
Kırıkkale’de çeltik hasadı zamanı! Yüksek rekolte üreticiyi güldürdü
Kırıkkale’de çeltik hasadı zamanı! Yüksek rekolte üreticiyi güldürdü
Milyonlarca vatandaş 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak! Tepkiler büyüyor
Milyonlarca vatandaş 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak! Tepkiler büyüyor
Tarım ve balık işletmeleri için proje destek sonuçları açıklandı! 1.9 milyar TL hibe sağlanacak
Tarım ve balık işletmeleri için proje destek sonuçları açıklandı! 1.9 milyar TL hibe sağlanacak
Gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi: İşte beklenti
Gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi: İşte beklenti
TBMM, 2025 yılı bütçe maratonuna hazırlanıyor
TBMM, 2025 yılı bütçe maratonuna hazırlanıyor
Kredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem başlıyor: 1 Kasım'da devreye alınacak
Kredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem başlıyor: 1 Kasım'da devreye alınacak