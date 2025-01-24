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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bazı eşyalarda dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ticaret Bakanlığı, 2025'in başında yürürlük süresi dolan ve bu yılın ikinci yarısında yürürlük süresi dolacak olan bazı eşyalara yönelik dampinge karşı önlemleri duyurdu.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bazı eşyalarda dampinge karşı önlemler ilan edildi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya menşeli "laminat parke" için uygulanan damping önlemi 4 Ocak, Çin menşeli "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları", "ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gaz çakmakları", "diğer ateşleme sistemleri olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları", "plastikten gaz hazinesi" için uygulanan damping önlemi de 7 Ocak itibarıyla sona erdi.

Çin ve Tayland menşeli plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri için uygulanan dampinge karşı önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 18 Ağustos 2025'te sonlanacak.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakları bulunuyor.

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