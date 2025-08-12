  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bir haftada 1,4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bir haftada 1,4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, son bir haftada Edirne, Hakkari ve Mersin'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bir haftada 1,4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı gümrük kapılarında gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildiği belirtildi.

Edirne Kapıkule'de 692 kilogram esrar, Hakkari Esendere'deki 2 operasyonda 31 kilogram ve 65 kilogram eroin, Mersin'de 587 kilogram esrar yakalandığı bildirilen açıklamada, böylece son bir haftada 1279 kilogram esrar, 96 kilogram eroin olmak üzere toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."

Resmi Gazete'de yayımlandı: Asansör montajını yapanlar da yaptırımla karşılaşabilecekResmi Gazete'de yayımlandı: Asansör montajını yapanlar da yaptırımla karşılaşabilecekEkonomi
Taşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarTaşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarEkonomi
Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Hem tüketici sağlığı hem dijital egemenlik risk altında: Ekonomide 500 milyar TL’lik tehdit!
Ekonomide 500 milyar TL’lik tehdit!
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi
Memur ve emeklinin zam teklifinde kritik saat belli oldu
Memur ve emeklinin zam teklifinde kritik saat belli oldu
Finansal raporlar alarm veriyor: Dört büyüklerden dev zarar
Finansal raporlar alarm veriyor: Dört büyüklerden dev zarar
Cari açık haziranda 2 milyar dolar
Cari açık haziranda 2 milyar dolar
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı