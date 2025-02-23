  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bu ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bu ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir bebek giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bu ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet bebek giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Bu ürünlere dikkat! Bakanlık 11 zeytinyağı markasını ifşa ettiTaklit ve tağşiş listesi güncellendi: Bu ürünlere dikkat! Bakanlık 11 zeytinyağı markasını ifşa ettiEkonomi
Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
1 Nisan'da başlayacak: Binalarda yalıtım zorunlu hale geliyor
1 Nisan'da başlayacak: Binalarda yalıtım zorunlu hale geliyor
Konutta fiyatları ucuzlatacak formül! Sektörden ‘arsa desteği’ önerisi geldi
Konutta fiyatları ucuzlatacak formül!
SGK Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik! Katılım payı tutarları belli oldu
Sağlıkta katılım payı tutarları belli oldu
Türkiye dünyada ilk 5’te yer alıyor! Behlül Ünver: Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar
Behlül Ünver: Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar
Cevdet Yılmaz: Enflasyon tek haneli rakamlara geri dönecek
Enflasyon tek haneli rakamlara geri dönecek
Dünyaca ünlü moda devi iflas bayrağını çekti! Mağazalarını kapatıyor
Dünyaca ünlü moda devi iflas bayrağını çekti! Mağazalarını kapatıyor