Ticaret Bakanlığı duyurdu: Esnafa 5 ayda 63 milyar lira kredi

ANKARA/EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle yürütülen hazine destekli kredi uygulamaları ile esnaf ve sanatkârların işletme sermayelerinin güçlendirilmesi, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve ekonomik hayata katkılarının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde esnaf ve sanatkârlar 83 bin 420 kredi kapsamında toplam 63,1 milyar lira tutarında hazine destekli finansman sağlandığı kaydedildi.

2023’te 441 bin 151 krediye 164 milyar lira finansman sağlanırken, 2024te 232 bin krediye 114.8 milyar lira, 2025’te ise 257 bin 709 krediye 175.8 milyar lira finansman sağlandı.

2002 yılından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar olan dönemde ise esnaf ve sanatkârlara kullandırılan hazine destekli kredilerin toplam tutarı 802.9 milyar lira, kullandırılan kredi sayısı ise 4 milyon 681 bin lira oldu.