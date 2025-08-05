  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı duyurdu: ÖTV farkı alan bayilere ağır yaptırım uygulanacak
Takip Et

Ticaret Bakanlığı duyurdu: ÖTV farkı alan bayilere ağır yaptırım uygulanacak

Ticaret Bakanlığı "ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı duyurdu: ÖTV farkı alan bayilere ağır yaptırım uygulanacak
Takip Et

Temmuz ayında otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi oran ve matrahlarında değişikliğe gidildi.

ÖTV değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 24 Temmuz 2025 tarihinden önce otomobil alanlar ve otomobilin parasını ödeyenlerin bazıları mağduriyet yaşamaya başladı.

Bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödememesinden dolayı fark talep etmeye başlaması şikayetlere neden oldu.

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin olarak, otomobilin ücreti ödendiyse bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödemesi gerektiğini, ödemediyse alıcının değil, bayinin ÖTV farkını ödemesi gerektiğine yönelik duyuru yayımladı.

Bu şartlara uymayan bayilere dava açılabileceği ve yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi yönünde hiçbir taviz verilmemekte; bu amaçla gerekli tüm düzenleyici adımlar gecikmeksizin ve kararlılıkla atılmakta; denetimlerimiz sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımlar etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaktadır.

ÖTV oranlarında 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV’sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir.

Gerekli tedbirler alınacak

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince; ÖTV ve KDV’si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının artırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV’sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Ticaret Bakanlığımızca, tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelerimize aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacaktır.

Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 5 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 5 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...Ekonomi
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Sahte alkol imalatçılarına yönelik operasyon: 33 bin litre kaçak alkol ele geçirildiSahte alkol imalatçılarına yönelik operasyon: 33 bin litre kaçak alkol ele geçirildiGündem

 

Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları zamlı olarak hesaplara geçiyor
Yaşlı ve engelli aylıkları zamlı olarak hesaplara geçiyor
Küresel yarı iletken satışları ikinci çeyrekte yüzde 7,8 arttı
Küresel yarı iletken satışları ikinci çeyrekte yüzde 7,8 arttı
Dünya Bankası Türkiye'ye elektrik altyapısı için 748 milyon dolarlık finansman sağladı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık elektrik finansmanı
Fındık ihracatı yüz güldürdü: Rekor döviz geliri elde edildi
Fındık ihracatı yüz güldürdü: Rekor döviz geliri elde edildi
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda