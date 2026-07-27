Ticaret Bakanlığı 10 kritik kuralı duyurdu: Reklam ve e-ticarette yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda artan reklam ve pazarlama faaliyetlerine karşı tüketiciyi daha etkin korumayı amaçlayan yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki değişiklikler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni kurallarla birlikte hedefli reklamlar, sosyal medya fenomenlerinin tanıtımları, indirim kampanyaları, yapay zekâ destekli reklam içerikleri, çevreye ilişkin iddialar, takviye edici gıda tanıtımları ve tüketici yorumları gibi birçok alanda daha sıkı denetim ve yeni yükümlülükler uygulanacak.

1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle tüketici haklarının korunması, piyasa şeffaflığının artırılması ve aldatıcı ticari uygulamalarla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildiren Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni dönemde yürürlüğe girecek 10 yeni kuralı paylaştı.

1- Çocuklara hedefli reklam yasaklandı

Düzenlemeyle çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı.

Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkânı getirildi. Reklam verenler, reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve söz konusu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay ulaşılabilir bilgileri tüketicilere sunmak zorunda olacak.

2- Influencer reklamlarına yeni kural

Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.

Buna göre sosyal medya etkileyicilerinin herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde etmesi halinde, paylaşımın reklam niteliğinde olduğunun açıkça anlaşılması gerekecek. Bu paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerinin kullanılması zorunlu olacak.

3- İndirimli satışlarda 10 gün kuralı

İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.

İndirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak gösterilebilecek.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak.

4- Yasa dışı şans oyunlarının reklamları yasak

Fal, medyum ve astrologlar tarafından verilen hizmetlerin reklamlarına yönelik kuralların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına ilişkin reklam yasağının kapsamı da genişletildi.

Bakanlık, yasa dışı şans oyunlarının reklamlarını da yasak kapsamına aldı.

5- Şikâyet platformlarında 48 saat dönemi

Tüketici şikâyetlerinin yayımlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.

Şikâyet yayımlanmadan önce satıcı veya sağlayıcının açıklama yapması ya da cevap vermesi için tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içerisinde cevap verilmemesi halinde tüketici değerlendirmesi doğrudan yayımlanabilecek.

6- Yapay zekâ ile hazırlanan reklamlara düzenleme

Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zekâ ile hazırlanan reklamlar oldu.

Reklamlarda yapay zekâ teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi durumunda bunun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Gerçek bir kişinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulan dijital kopyasının, bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, izlenimini verdiği ya da tavsiye ettiği izlenimi oluşturacak reklamlarda kullanılması ise yasaklandı.

7- "Çevre dostu" ifadesine sınırlama

Çevresel hassasiyetlerin reklamlarda istismar edilmesini önlemek amacıyla da yeni hükümler getirildi.

Çevresel beyan içeren reklamlarda "çevre dostu" gibi genel nitelikteki kavram ve ifadelerin herhangi bir açıklama yapılmadan kullanılması yasaklandı. Çevresel beyanların, mal veya hizmetlerin yaşam döngüsünün hangi aşamasına ilişkin olduğunun belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Reklamlarda belirtilen çevresel sertifika ve onayların da yetkili kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan belgelerle ispatlanması gerekecek.

8- Takviye edici gıda reklamlarına yeni kural

Takviye edici gıdaların normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimini oluşturacak şekilde reklamının yapılması yasaklandı.

Takviye edici gıdalar için sağlık beyanı kapsamındaki hususlar hariç olmak üzere karşılaştırmalı reklam yapılmasına ise imkân tanındı.

9- Akademik ünvanlar yanıltıcı şekilde kullanılamayacak

Ticari reklam ve ilanlarda tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla akademik ünvanların yanıltıcı ve aldatıcı biçimde kullanılamayacağına ilişkin hüküm de Yönetmeliğe eklendi.

10- Tüketici yorumlarına doğrulama şartı

Yeni düzenleme, internet ortamındaki tüketici değerlendirmelerine ilişkin kriterleri de değiştirdi.

Satın alma sürecinin doğrulanmasının mümkün olmadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayımlanamayacak.

Değerlendirmelerin mal, hizmet, teslimat, satıcı veya sağlayıcı gibi farklı başlıklar altında ayrı ayrı yayımlanması halinde ise bu değerlendirmelerin tümüne aynı alanda açık, anlaşılır, ayırt edilebilir ve kolay ulaşılabilir şekilde yer verilmesi zorunlu olacak.