Ticaret Bakanlığı duyurdu:Cep telefonu üretimi için kullanılan kartlar gözetim kapsamından çıkarıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğle, mayıs ayında birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan ana kartlar da dahil olmak üzere üzerine en az bir komponent dizilmiş cep telefonu üretiminde kullanılan kartlara yönelik uygulamaya konulan gözetim önleminde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, cep telefonu üretimine ait, birim gümrük kıymeti 100 dolar/adet altında olan üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Gözetim kapsamında bu cinsten diğer kartlar yer alamayacak.