  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı duyurdu:Cep telefonu üretimi için kullanılan kartlar gözetim kapsamından çıkarıldı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı duyurdu:Cep telefonu üretimi için kullanılan kartlar gözetim kapsamından çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu üretiminde kullanılan üzerine en az bir komponent dizilmiş kartların gözetim kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı duyurdu:Cep telefonu üretimi için kullanılan kartlar gözetim kapsamından çıkarıldı
Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğle, mayıs ayında birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan ana kartlar da dahil olmak üzere üzerine en az bir komponent dizilmiş cep telefonu üretiminde kullanılan kartlara yönelik uygulamaya konulan gözetim önleminde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, cep telefonu üretimine ait, birim gümrük kıymeti 100 dolar/adet altında olan üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Gözetim kapsamında bu cinsten diğer kartlar yer alamayacak.

Ekonomi
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların son günlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler!
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların son günlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler!
EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti
EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti
Mut'ta 220 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
Mut'ta 220 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
Bakanlıktan yeni uygulamalar: Sıfır araç alanları da ilgilendiriyor
Bakanlıktan yeni uygulamalar: Sıfır araç alanları da ilgilendiriyor
Güneş panelinde yerlileşmeyene teşvik verilmeyecek
Güneş panelinde yerlileşmeyene teşvik verilmeyecek
Çin Merkez Bankası (PBOC) orta vadeli faiz oranını düşürdü
Çin Merkez Bankası (PBOC) orta vadeli faiz oranını düşürdü