Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Hileli modem satışına bakanlıktan inceleme

Artan şikâyetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, hileli modem satışlarına karşı denetim sürecini başlattı. Yapılan incelemelerde, bazı kişi ve şirketlerin tüketicilere “modeminiz bozuk” ya da “yetersiz” gibi gerçeği yansıtmayan ifadelerle yaklaşarak pahalı ürünler satmaya çalıştığı belirlendi.

Bakanlık, bu tür yanıltıcı uygulamalara karşı idari yaptırımların devreye alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 368. toplantısında farklı kararlar alındı.

Toplantıda görüşülen 132 dosyadan 117’si mevzuata aykırı bulundu. Bu kapsamda toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca tüketiciyi yanıltıcı nitelikteki üstünlük ifadelerinin kullanıldığı bir dosya için tedbiren durdurma kararı verildi.

Tüketicilere yüksek fiyatlı modem satışı

Bugün yapılan açıklamaya göre, bakanlığa ulaşan şikâyetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı kişi ve firmaların kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtarak tüketicileri yanılttığı ortaya çıktı.

Söz konusu kişiler, “modeminiz arızalı” veya “yetersiz” gibi gerçeğe aykırı beyanlarla tüketicilere yüksek fiyatlı modem satışı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde, bazı ürünlerin hiç gönderilmediği ya da vaat edilen özellikleri taşımadığı, ayrıca iade taleplerinin karşılanmadığı tespit edildi.

Reklam Kurulu, bu faaliyetlerin süreklilik arz ettiğini ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığını belirleyerek ilgili firmalar hakkında idari yaptırım uygulanmasına hükmetti.