Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk ürünleri ihracatı durduruldu!
SON DAKİKA | Tavuk fiyatlarının ramazan öncesinde yaklaşık yüzde 15 artırmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Aktarılan bilgiye göre tavuk ihracatı yarından itibaren durdurulacak.
Tavuk üreticileri ve satıcıları, Ramazan öncesi fiyatlara yüzde 15 zam yaptı. Bu kararın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
NTV'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak harekete geçti. Buna göre bakanlık tavuk eti ihracatını yarından itibaren durduracak.
Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.