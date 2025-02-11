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Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Bu ürünlerin kullanımı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

İşte o ürünler...

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