Ticaret Bakanlığı: İlk 5 ayda 40 il ihracatını artırdı, 21 il 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 5 ayında gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"2026 yılı ocak-mayıs döneminde ihracatımız yüzde 0,3 oranında artışla 111 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşirken 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 2026 yılı mayıs ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur. Ayrıca 2026 yılı ocak-mayıs döneminde 40 ilimizde ihracatımız artmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz."

İhracatta zirve yine İstanbul’un, en güçlü artış Ankara’dan

Mayıs ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul'un 4 milyar 495 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 60 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 2 milyar 79 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 762 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara'nın ise 1 milyar 356 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışının, 300 milyon dolarlık artışla Ankara, 29 milyon dolarlık artışla Osmaniye, 26 milyon dolarlık artışla Şırnak, 20 milyon dolarlık artışla İzmir ve 13 milyon dolarlık artışla Elazığ'da yaşandığı belirtildi.