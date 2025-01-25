Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı! Yangın ekipmanında fahiş fiyat artışı yapanlara ceza
Ticaret Bakanlığı Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel yangını sonrası, yangın ekipmanında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere inceleme başlattı.
Ticaret Bakanlığı, Bolu'daki yangın sonrası yangın malzemelerine fahiş fiyat artışı yapan işletmelere inceleme başlattı.
Fahiş artış yapanlara ceza uygulanıyor
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan sosyal medya hesabından yangın malzemelerinde fahiş artış yapanlara ceza uygulandığını duyurdu.
Fatih Uysan’ın paylaşımı şu şekilde:
“Ticaret Bakanlığımıza bağlı tüm denetim ekiplerimiz yangın malzemelerine yönelik ilgili denetimleri gerçekleştirmekte olup, fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai uygulamalar yapılmaktadır.”
Ticaret Bakanlığımıza bağlı tüm denetim ekiplerimiz yangın malzemelerine yönelik ilgili denetimleri gerçekleştirmekte olup, fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai uygulamalar yapılmaktadır. https://t.co/8e6BPcmoVj— Fatih Uysan (@FatihUysan) January 25, 2025
Yangın tüpü fiyatları 1 gecede arttı
Yangının olduğu günden itibaren yangın malzemeleri satan iş yerleri ve internet siteleri 1 günde fiyatlarını 2 kat artırmıştı.