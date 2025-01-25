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Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı! Yangın ekipmanında fahiş fiyat artışı yapanlara ceza

Ticaret Bakanlığı Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel yangını sonrası, yangın ekipmanında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı! Yangın ekipmanında fahiş fiyat artışı yapanlara ceza
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Ticaret Bakanlığı, Bolu'daki yangın sonrası yangın malzemelerine fahiş fiyat artışı yapan işletmelere inceleme başlattı. 

Fahiş artış yapanlara ceza uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan sosyal medya hesabından yangın malzemelerinde fahiş artış yapanlara ceza uygulandığını duyurdu. 

Fatih Uysan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ticaret Bakanlığımıza bağlı  tüm denetim ekiplerimiz yangın malzemelerine yönelik  ilgili denetimleri gerçekleştirmekte olup, fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai uygulamalar yapılmaktadır.”

Yangın tüpü fiyatları 1 gecede arttı

Yangının olduğu günden itibaren yangın malzemeleri satan iş yerleri ve internet siteleri 1 günde fiyatlarını 2 kat artırmıştı.

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