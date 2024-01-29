Ticaret Bakanlığı, kamu alacağı için tahsil işlemi başlattı

Ticaret Bakanlığı, kamu alacakları için tahsil işlemlerini başlattı. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılında Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen kamu alacağı toplamının 6,4 milyar TL olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı olarak iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, bakanlığın ve hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla incelemelerinin ve soruşturmaların titizlikle devam ettiğinin vurgulandığı açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“2023 Yılında 2194 adet rapor düzenlenmiş, 789 Milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 Milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bu kapsamda gümrük, iç ticaret ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar kapsamında 2.194 adet rapor düzenlenmiş olup, bu raporlar neticesinde toplam 789 Milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 Milyar TL idari para cezası olmak üzere, toplam 6,4 Milyar TL kamu alacağının tahsil işlemlerine başlanılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.”