  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı o konut ilanına inceleme başlattı! 1 milyon TL zam geleceği ifade edilmişti
Takip Et

Ticaret Bakanlığı o konut ilanına inceleme başlattı! 1 milyon TL zam geleceği ifade edilmişti

Konut kredilerinde beklenen faiz indirimi ilan sitelerinde fırsatçıları harekete geçirmişti. Yayımlanan ilanlarda “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” açıklamaları sonrasında Ticaret Bakanlığı söz konusu ilanlara inceleme başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı o konut ilanına inceleme başlattı! 1 milyon TL zam geleceği ifade edilmişti
Takip Et

Online sitelerde ilanların açıklamalarında konut fiyatlarına ilişkin artırım açıklamaları Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Konut kredilerinde beklenen faiz indirimi ve metro inşaatı sonrasında fiyatların artacağı söylemleri tepkilere neden olmuştu.

Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” şeklindeki ilanlara inceleme başlattı. 

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu haberlerle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Kaplan, “Bugün, bazı medya organlarında gündeme gelen ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” ile “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” şeklinde ifadelere yer verilen bir satılık konut ilanı, Ticaret Bakanlığımızca incelenmiştir” dedi.

 

Fırsatçılar fiyat artışı yapacaklarının sinyalini verdiler

2025'te Merkez Bankası’nın indirimleriyle kredi faiz oranlarında da düşüş bekleniyor. Faiz indirimleri konut kredilerine de yansıması öngörülüyor.

Bir gayrimenkul ve araç satış platformunda yer alan ilanda 3 milyon 995 bin TL'ye satışa sunulan bir daire için belirtilen not, şu şekildeydi:

"Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak."

Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?Ekonomi
Ekonomi
Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin yükselişi!
İŞSİZLİKTE EĞİTİM DETAYI!
Tavuk eti fiyatını düşürecek adım! Kasaplar parçalayıp satabilme yetkisi istiyor
Tavuk eti fiyatını düşürecek adım! Kasaplar parçalayıp satabilme yetkisi istiyor
Mahfi Hoca anlatmıştı: “Doom Spender" harcama kültürü
Mahfi Hoca anlatmıştı: “Doom Spender" harcama kültürü
Kamu araçları ihaleye çıkıyor! Açık artırma ile 1200 taşıt satılacak
Kamu araçları ihaleye çıkıyor! Açık artırma ile 1200 taşıt satılacak
Mesleki yeterlilik belge sayısı 3 milyona yaklaştı! Bakan Işıkhan: Nitelikli iş gücünü yetiştireceğiz
Bakan Işıkhan: İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücü yetiştireceğiz
Piyasalarda gözler Trump ve TCMB'nin faiz kararında olacak
Piyasalarda gözler Trump ve TCMB'nin faiz kararında olacak