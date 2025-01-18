Ticaret Bakanlığı o konut ilanına inceleme başlattı! 1 milyon TL zam geleceği ifade edilmişti

Online sitelerde ilanların açıklamalarında konut fiyatlarına ilişkin artırım açıklamaları Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Konut kredilerinde beklenen faiz indirimi ve metro inşaatı sonrasında fiyatların artacağı söylemleri tepkilere neden olmuştu.

Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” şeklindeki ilanlara inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu haberlerle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Kaplan, “Bugün, bazı medya organlarında gündeme gelen ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” ile “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” şeklinde ifadelere yer verilen bir satılık konut ilanı, Ticaret Bakanlığımızca incelenmiştir” dedi.

Fırsatçılar fiyat artışı yapacaklarının sinyalini verdiler

2025'te Merkez Bankası’nın indirimleriyle kredi faiz oranlarında da düşüş bekleniyor. Faiz indirimleri konut kredilerine de yansıması öngörülüyor.

Bir gayrimenkul ve araç satış platformunda yer alan ilanda 3 milyon 995 bin TL'ye satışa sunulan bir daire için belirtilen not, şu şekildeydi:

"Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak."