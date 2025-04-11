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Ticaret Bakanlığı Pakistan'dan ithal pirinçte düzenlemeye gitti

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, Pakistan menşeli bazı pirinç türlerinin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı Pakistan'dan ithal pirinçte düzenlemeye gitti
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Pakistan'dan ithal edilen yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirincin (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) tarife kontenjanının bu yılki dağıtımında düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bu ürünün tarife kontenjanının bu yıl dağıtımına ilişkin başvurular, 15 iş günü içinde yapılacak.

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