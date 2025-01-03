Ticaret Bakanlığı, Suriye'den Antep fıstığı ithal edecek

Dubai çikolatasıyla birlikte artan talep Antep fıstığı fiyatlarını da hareketlendirdi.

Bu gelişme üzerine geçen günlerde baklavacılık sektörü temsilcileri, fiyat artışını durdurmak için Suriye'den fıstık ithalatının yapılmasını talep etti.

Fiyatlardaki hareketlilik ve gelen talep üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bakanlık, komşu ülkeden Antep fıstığı ithalatının önünü açmak için çalışmalara başladı.

Antep fıstığı ithalat-ihracat miktarı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye 2021 yılında 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithal ederken bu rakam geçen yıl 3 milyon 357 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemde ithal edilen Antep fıstığı miktarı 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona yükseldi.

2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı 2024'te 94 milyon 26 bin dolara ulaştı. İhracat miktarı ise 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.