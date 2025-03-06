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Ticaret Bakanlığı takipte: Fahiş fiyat ve oto fırsatçılarına ağır darbe

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri korumak amacıyla fahiş fiyat uygulayan işletmelere ve otomotiv sektöründeki stokçulara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 216 milyon lira, otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 64,8 milyon lira idari para cezası verildi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı takipte: Fahiş fiyat ve oto fırsatçılarına ağır darbe
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Fahiş fiyatla ilgili Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikâyetler doğrultusunda ticaret il müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat artışı incelemelerinde geçen yıl 72 bin 774 firma ve 661 bin 327 ürün denetlendi. Denetimler sonucu mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen işletmelere toplam 216 milyon 410 bin 314 lira ceza uygulanmasına karar verildi. 2024’te otomotiv sektöründeki denetimlerde 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarına aykırı hareket edenler ile yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunanlara 12 milyon 608 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Geçen yıl 64 milyon TL ceza kesildi

Stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere, 64 milyon 805 bin 288 liralık ceza kesildi. Öte yandan bakanlık; adil rekabeti sağlamak, tüketicileri korumak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla kuyum sektöründeki faaliyetleri de mercek altına aldı. Bu doğrultuda geçen sene 2.367 işletmeye kuyum ticareti yetki belgesi verildi. Yetki belgesiz faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere 25 milyon lira tutarında ceza uygulandı.

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