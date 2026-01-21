Ticaret Bakanlığı: Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te 12 milyar liralık uyuşmazlığı çözdü

Yıl içinde heyetlere 907 bin 515 başvuru yapılırken, bunların 849 bin 143’ü karara bağlandı. Başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 12,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başvuru sayısı 2024 yılına göre yüzde 20 artarken, tüketicilerin elektronik başvuru yöntemlerini daha fazla tercih ettiği görüldü.

2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 72’si e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirildi. Başvuruların yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadın tüketiciler tarafından yapılırken, en yüksek başvuru oranı yüzde 32 ile 30–40 yaş grubunda kaydedildi.

En çok başvuru İstanbul'dan

İllere göre dağılımda en fazla başvuru İstanbul’dan geldi. İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuru yapılan il ise Ardahan oldu. İl Tüketici Hakem Heyetleri arasında en fazla başvuru İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılırken, ilçe bazında ilk sırada Ankara’nın Yenimahalle ilçesi yer aldı.

Başvuruların yüzde 64’ü ayıplı mal ve hizmet iddialarından oluştu. En fazla şikâyet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri hakkında yapılırken, perakende ticaret sektörü yüzde 53’ün üzerindeki payla ilk sırada yer aldı.