  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı uyardı: Devre mülk dolandırıcılarına dikkat!
Takip Et

Ticaret Bakanlığı uyardı: Devre mülk dolandırıcılarına dikkat!

Ticaret Bakanlığı son dönemlerde devre mülk sahiplerinin devre tatil amacıyla verdikleri vekaletnamelerle mülklerinin satıldığına yönelik şikayetlerin arttığını belirterek, bu konuda dikkatli davranılması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı uyardı: Devre mülk dolandırıcılarına dikkat!
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada taşınmazların tüketicilerin bilgileri dışında tapu devirlerinin yapıldığı kaydedilirken, “Tüketicilerimizin ödeme iadesi almak ve tapuyu iptal etmek için şirket ile iletişime geçtiğinde benzer bir yöntem kullanılarak kendilerine ikinci kez satış yapıldığı, satışın iptal edilmesi için senet imzalatıldığı ve ayrıca ödeme alınarak tüketicilerimizin tekrar tekrar mağdur edildiği, hususlarına yer verildiği anlaşılmaktadır” denildi.

Bakanlık bu kapsamda 21 firma hakkında 25 soruşturma raporu düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletirken, 62 firma hakkında yürüttüğü denetimlerde ise 352 milyon lira idari para cezası uyguladı.

“Ücretsiz tatil kazandınız” vaatleri konusunda da uyaran Ticaret Bakanlığı, buralarda agresif pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşmelerin imzalandığına dikkat çekerek, “Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerimiz, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma haklarını kullanabilirler” denildi.

Ayrıca tapu devri yapılmasını vadeden sözleşmelere ilişkin cayma bildirimlerinin noter aracılığıyla yapılması gerektiği belirtildi.

2026 yılı hububat alım fiyatları belirlendi2026 yılı hububat alım fiyatları belirlendiEkonomi
Benzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi: İşte 2 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi: İşte 2 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Kavurmada tek tırnaklı eti, çay ve baharatta gıdada yasaklı boya kullanmışlar!Bakanlık ifşa etti: Kavurmada tek tırnaklı eti, çay ve baharatta gıdada yasaklı boya kullanmışlar!Ekonomi
Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduTimur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduGündem

 