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Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği

Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle hayata geçireceği İhracat Akademisi ile ihracatçılara eğitim verecek. Akademide yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin yeni ihracat rekorlarına imza atması da bekleniyor.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
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Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle hayata geçireceği İhracat Akademisi ile ihracatçılara eğitim verecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ihracata yönelik tüm bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne katkı sağlaması hedefiyle YÖK ve üniversiteler işbirliğiyle İhracat Akademisi devreye alınacak.

Donanımlı ihracatçıların yetişmesi amaçlanıyor

Akademiyle, Bakanlık uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve öğretim üyelerinin oluşturacağı kadroyla donanımlı ihracatçıların yetiştirilmesi amaçlanıyor. Akademide yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin yeni ihracat rekorlarına imza atması da bekleniyor.

Akademi çalışmaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla yarın saat 10.00'da Bakanlıkta, "Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni" yapılacak.

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