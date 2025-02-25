Ticaret Bakanlığı'ndan yumurta ihracatına yönelik açıklama: Spekülasyonların önüne geçilecek

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından sofralık yumurta ihracatına uygulanacak fon kesintisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili resmi kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile koordinasyon halinde dünyada ortaya çıkan yeni eğilimler de dikkate alınarak, yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması, yurt içi tüketimin vatandaşlarımız için makul fiyatlarla karşılanması, gıda arz güvenliğinin önündeki tehditlerin bertaraf edilerek ülkemizde sürdürülebilir gıda arzının ve tüketiminin sağlanmasıdır" denildi.

Türkiye menşeli yumurtaya talep artışı fiyatları yukarı çekti

Türkiye'de özellikle 2024 yılının son çeyreğinde görülmeye başlanan kuş gribinin yumurta fiyatlarını artırdığını söylenen açıklamada, "Et ve süt ürünlerine göre daha makul fiyatlı bir protein kaynağı niteliğindeki yumurta, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel besin kaynaklarından biridir. Yumurta arzı, çeşitli ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, özellikle kuş gribi salgını, yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle 2024 yılının son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı, yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir" ifadelerine yer verildi.

Amaç yumurta fiyatlarında dengenin sağlanması

Sofralık yumurta ihracatında DFİF kapsamında kilogram başına 50 Cent kesinti uygulanmasının Resmi Gazete'de yayımlandığı söylenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, bazı ürünlerin ihracı sırasında, bu ürünlerin kilosundan veya kıymetinden alınacak bedellere ilişkin prim kesintileri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar (DFİF) kapsamında belirlenmektedir. Bu bağlamda, uluslararası piyasalarda yaşanan aşırı fiyat dalgalanmaları, yurt içi fiyatlara da yansıyarak tüketici refahını olumsuz yönde etkilemekte olup, Tarım ve Orman Bakanlığının sofralık yumurta ihracatına yönelik değerlendirmeleri, dış talebin artarak devam edeceği ve yaklaşan Ramazan ayı dikkate alındığında, iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, sofralık yumurta ihracatında DFİF kapsamında kilogram başına 50 Cent kesinti uygulanması hususunu düzenleyen 'Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı', 25/02/2025 tarihli, 32824 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

Spekülasyonların önüne geçilecek

Ticaret Bakanlığının ileriki dönemde halkın gıdaya uygun maliyetlerle ulaşması için çalışmalarına devam edeceği söylenen açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de Ticaret Bakanlığımızca, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili devlet kuruluşları ve ilgili özel sektör kuruluşları ile güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkımızın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik olarak görev ve yetki alanımızda bulunan bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurulacaktır" açıklamasında bulunuldu.